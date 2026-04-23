Сарри после выхода «Лацио» в финал Кубка Италии: «Это было великое путешествие для нас»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Аталантой» в полуфинальной серии Кубка Италии (2:2 — первый матч, 1:1 — второй, 2:1 — серия пенальти).

«Ответный матч был чрезвычайно сложным — кубковое противостояние с сильной командой на стадионе, где большинству европейских команд трудно играть.

Это было великое путешествие для нас. Мы выбили обоих финалистов прошлого сезона: «Милан» и «Болонью», а затем такого замечательного соперника, как «Аталанта». Это был трудный, сложный сезон, и мы достигли этого удовлетворения — выхода в финал.

У нас была проблема на протяжении всего сезона: нам трудно забивать голы. Команда стала надежной, и с ней трудно играть, но нам непросто отправлять мяч в сетку ворот соперника.

Мотта потрясающе отражает пенальти. Он отбил четыре из пяти ударов в серии пенальти, плюс один в Серии А против «Болоньи», так что это пять из шести в футболке «Лацио». У Мотты есть потенциал для улучшения, особенно в игре ногами. Он должен иметь в своем сознании желание постоянно совершенствоваться», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

В финале Кубка Италии «Лацио» сыграет против «Интера».

