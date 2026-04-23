Сарри после выхода «Лацио» в финал Кубка Италии: «Это было великое путешествие для нас»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Аталантой» в полуфинальной серии Кубка Италии (2:2 — первый матч, 1:1 — второй, 2:1 — серия пенальти).
«Ответный матч был чрезвычайно сложным — кубковое противостояние с сильной командой на стадионе, где большинству европейских команд трудно играть.
Это было великое путешествие для нас. Мы выбили обоих финалистов прошлого сезона: «Милан» и «Болонью», а затем такого замечательного соперника, как «Аталанта». Это был трудный, сложный сезон, и мы достигли этого удовлетворения — выхода в финал.
У нас была проблема на протяжении всего сезона: нам трудно забивать голы. Команда стала надежной, и с ней трудно играть, но нам непросто отправлять мяч в сетку ворот соперника.
Мотта потрясающе отражает пенальти. Он отбил четыре из пяти ударов в серии пенальти, плюс один в Серии А против «Болоньи», так что это пять из шести в футболке «Лацио». У Мотты есть потенциал для улучшения, особенно в игре ногами. Он должен иметь в своем сознании желание постоянно совершенствоваться», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.
В финале Кубка Италии «Лацио» сыграет против «Интера».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|25
|3
|5
|78-29
|78
|
2
|Наполи
|34
|21
|6
|7
|52-33
|69
|
3
|Милан
|33
|19
|9
|5
|48-27
|66
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|57-29
|63
|
5
|Комо
|33
|16
|10
|7
|57-28
|58
|
6
|Рома
|33
|18
|4
|11
|46-29
|58
|
7
|Аталанта
|33
|14
|12
|7
|45-29
|54
|
8
|Болонья
|33
|14
|6
|13
|42-39
|48
|
9
|Лацио
|33
|12
|11
|10
|34-30
|47
|
10
|Сассуоло
|33
|13
|6
|14
|41-44
|45
|
11
|Удинезе
|33
|12
|7
|14
|38-43
|43
|
12
|Торино
|33
|11
|7
|15
|37-54
|40
|
13
|Дженоа
|33
|10
|9
|14
|40-46
|39
|
14
|Парма
|33
|9
|12
|12
|24-40
|39
|
15
|Фиорентина
|33
|8
|12
|13
|38-45
|36
|
16
|Кальяри
|33
|8
|9
|16
|33-47
|33
|
17
|Кремонезе
|34
|6
|10
|18
|26-51
|28
|
18
|Лечче
|33
|7
|7
|19
|22-46
|28
|
19
|Верона
|33
|3
|9
|21
|23-56
|18
|
20
|Пиза
|33
|2
|12
|19
|24-60
|18
|24.04
|21:45
|Наполи – Кремонезе
|4 : 0
|25.04
|16:00
|Парма – Пиза
|- : -
|25.04
|19:00
|Болонья – Рома
|- : -
|25.04
|21:45
|Верона – Лечче
|- : -
|26.04
|13:30
|Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|26.04
|16:00
|Дженоа – Комо
|- : -
|26.04
|19:00
|Торино – Интер
|- : -
|26.04
|21:45
|Милан – Ювентус
|- : -
|27.04
|19:30
|Кальяри – Аталанта
|- : -
|27.04
|21:45
|Лацио – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|11
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|11
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|15
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|16
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|28
|1
|10
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6