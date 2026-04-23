Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

23 апреля, 08:22

Сарри после выхода «Лацио» в финал Кубка Италии: «Это было великое путешествие для нас»

Павел Лопатко

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Аталантой» в полуфинальной серии Кубка Италии (2:2 — первый матч, 1:1 — второй, 2:1 — серия пенальти).

«Ответный матч был чрезвычайно сложным — кубковое противостояние с сильной командой на стадионе, где большинству европейских команд трудно играть.

Это было великое путешествие для нас. Мы выбили обоих финалистов прошлого сезона: «Милан» и «Болонью», а затем такого замечательного соперника, как «Аталанта». Это был трудный, сложный сезон, и мы достигли этого удовлетворения — выхода в финал.

У нас была проблема на протяжении всего сезона: нам трудно забивать голы. Команда стала надежной, и с ней трудно играть, но нам непросто отправлять мяч в сетку ворот соперника.

Мотта потрясающе отражает пенальти. Он отбил четыре из пяти ударов в серии пенальти, плюс один в Серии А против «Болоньи», так что это пять из шести в футболке «Лацио». У Мотты есть потенциал для улучшения, особенно в игре ногами. Он должен иметь в своем сознании желание постоянно совершенствоваться», — цитирует итальянского специалиста Sport Mediaset.

В финале Кубка Италии «Лацио» сыграет против «Интера».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Лацио
Маурицио Сарри
Популярное видео
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 25 3 5 78-29 78
2
 Наполи 34 21 6 7 52-33 69
3
 Милан 33 19 9 5 48-27 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 57-29 63
5
 Комо 33 16 10 7 57-28 58
6
 Рома 33 18 4 11 46-29 58
7
 Аталанта 33 14 12 7 45-29 54
8
 Болонья 33 14 6 13 42-39 48
9
 Лацио 33 12 11 10 34-30 47
10
 Сассуоло 33 13 6 14 41-44 45
11
 Удинезе 33 12 7 14 38-43 43
12
 Торино 33 11 7 15 37-54 40
13
 Дженоа 33 10 9 14 40-46 39
14
 Парма 33 9 12 12 24-40 39
15
 Фиорентина 33 8 12 13 38-45 36
16
 Кальяри 33 8 9 16 33-47 33
17
 Кремонезе 34 6 10 18 26-51 28
18
 Лечче 33 7 7 19 22-46 28
19
 Верона 33 3 9 21 23-56 18
20
 Пиза 33 2 12 19 24-60 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.04 21:45 Наполи – Кремонезе 4 : 0
25.04 16:00 Парма – Пиза - : -
25.04 19:00 Болонья – Рома - : -
25.04 21:45 Верона – Лечче - : -
26.04 13:30 Фиорентина – Сассуоло - : -
26.04 16:00 Дженоа – Комо - : -
26.04 19:00 Торино – Интер - : -
26.04 21:45 Милан – Ювентус - : -
27.04 19:30 Кальяри – Аталанта - : -
27.04 21:45 Лацио – Удинезе - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Маркус Тюрам
Маркус Тюрам

Интер

 11
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 11
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 15
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 16 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 28 1 10
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости