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«Лацио» в серии пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Лацио» радуются забитому голу.
Фото Reuters
Джакомо Распадори бьет по воротам.
Фото Reuters
1/2

«Лацио» переиграл «Аталанту» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Нью Бэлэнс Арена».

Защитник римской команды Алессио Романьоли на 84-й минуте открыл счет. Почти сразу хозяева отыгрались — отличился экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Первый матч закончился тоже ничьей (2:2), поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут, где голов забито не было. В серии пенальти оказались точнее игроки римской команды.

В финале «Лацио» сыграет против «Интера», который во вторник обыграл «Комо».

Кубок Италии. 1/2 финала.
22 апреля, 22:00. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)
Аталанта
1:1
Лацио

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2
 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3
 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4
 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5
 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6
 Фрозиноне 10 6 2 2 24-14 20
7
 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8
 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9
 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10
 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11
 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12
 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13
 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14
 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15
 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16
 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17
 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18
 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19
 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20
 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5
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6.11 22:45 Венеция – Удинезе 2 : 1
7.11 17:00 Кальяри – Фрозиноне - : -
7.11 17:00 Торино – Лечче - : -
7.11 20:00 Парма – Болонья - : -
7.11 22:45 Рома – Сассуоло - : -
8.11 14:30 Наполи – Лацио - : -
8.11 17:00 Дженоа – Милан - : -
8.11 17:00 Монца – Аталанта - : -
8.11 20:00 Интер – Комо - : -
8.11 22:45 Фиорентина – Ювентус - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 9
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 8
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 8
П
Хуан Миранда
Хуан Миранда

Болонья

 5
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 5
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 8 1 3
Кристиан Торстведт
Кристиан Торстведт

Сассуоло

 8 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 8 1 1
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