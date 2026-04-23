«Лацио» в серии пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии

«Лацио» переиграл «Аталанту» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Нью Бэлэнс Арена».

Защитник римской команды Алессио Романьоли на 84-й минуте открыл счет. Почти сразу хозяева отыгрались — отличился экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Первый матч закончился тоже ничьей (2:2), поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут, где голов забито не было. В серии пенальти оказались точнее игроки римской команды.

В финале «Лацио» сыграет против «Интера», который во вторник обыграл «Комо».