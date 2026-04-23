«Лацио» в серии пенальти обыграл «Аталанту» и вышел в финал Кубка Италии
«Лацио» переиграл «Аталанту» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Игра проходила в Бергамо на стадионе «Нью Бэлэнс Арена».
Защитник римской команды Алессио Романьоли на 84-й минуте открыл счет. Почти сразу хозяева отыгрались — отличился экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.
Первый матч закончился тоже ничьей (2:2), поэтому команды сыграли еще два тайма по 15 минут, где голов забито не было. В серии пенальти оказались точнее игроки римской команды.
В финале «Лацио» сыграет против «Интера», который во вторник обыграл «Комо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|10
|9
|1
|0
|24-8
|28
|
2
|Интер
|10
|8
|1
|1
|26-13
|25
|
3
|Рома
|10
|7
|3
|0
|28-10
|24
|
4
|Комо
|10
|7
|2
|1
|18-8
|23
|
5
|Милан
|10
|6
|3
|1
|21-12
|21
|
6
|Фрозиноне
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
7
|Ювентус
|10
|5
|2
|3
|13-10
|17
|
8
|Наполи
|10
|4
|2
|4
|17-13
|14
|
9
|Болонья
|10
|4
|2
|4
|14-13
|14
|
10
|Торино
|10
|4
|1
|5
|14-16
|13
|
11
|Дженоа
|10
|4
|1
|5
|10-14
|13
|
12
|Кальяри
|10
|4
|1
|5
|9-15
|13
|
13
|Аталанта
|10
|3
|2
|5
|16-20
|11
|
14
|Лечче
|10
|3
|0
|7
|11-21
|9
|
15
|Фиорентина
|10
|2
|2
|6
|15-23
|8
|
16
|Парма
|10
|2
|2
|6
|8-15
|8
|
17
|Сассуоло
|10
|2
|2
|6
|16-26
|8
|
18
|Монца
|10
|2
|1
|7
|17-24
|7
|
19
|Венеция
|11
|2
|0
|9
|8-21
|6
|
20
|Удинезе
|11
|1
|2
|8
|12-25
|5
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|6.11
|22:45
|Венеция – Удинезе
|2 : 1
|7.11
|17:00
|Кальяри – Фрозиноне
|- : -
|7.11
|17:00
|Торино – Лечче
|- : -
|7.11
|20:00
|Парма – Болонья
|- : -
|7.11
|22:45
|Рома – Сассуоло
|- : -
|8.11
|14:30
|Наполи – Лацио
|- : -
|8.11
|17:00
|Дженоа – Милан
|- : -
|8.11
|17:00
|Монца – Аталанта
|- : -
|8.11
|20:00
|Интер – Комо
|- : -
|8.11
|22:45
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|8
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|8
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|8
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|8
|1
|1
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