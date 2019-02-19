Пауло Дибала: "Роналду и Месси - два выдающихся игрока"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что считает выдающимися игроками своего одноклубника Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Он также добавил, что 34-летний португалец является спокойным человеком в личном общении.

- Мне довелось играть с Лионелем Месси, теперь я играю с Криштиану Роналду, - приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА. - Мало кому выпадает такая возможность. Это плюс, ведь ты можешь учиться у лучших.

Это нормальный спокойный парень, как мы все. Несмотря на все достижения, в раздевалке он очень учтив. Это помогает тебе чувствовать себя комфортно в присутствии такого игрока. Я сравниваю его с Лео Месси, потому что это делают все. На мой взгляд, это два выдающихся игрока. Как я уже говорил, у таких игроков, у таких людей ты многому учишься как на поле, так и за его пределами.

В текущем сезоне Роналду провел 32 матча за "Ювентус", забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Месси принял участие в 30 встречах в составе "Барселоны", отметившись 30 забитыми мячами и 12 голевыми пасами.

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