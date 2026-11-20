ESPN Brasil: Эндрик ведет переговоры с «Миланом» по поводу полноценного трансфера в январе

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик близок к переходу в «Милан», сообщает ESPN Brasil.

По данным источника, 20-летний бразилец уже ведет переговоры с «россонери» по поводу полноценного трансфера в январе.

Сообщается, что «Реал» будет требовать за игрока 70 миллионов евро и опцию обратного выкупа в 80 миллионов.

16 ноября La Gazzetta dello Sport сообщала, что «Милан» хочет привлечь легендарного бразильца Кака к переговорам по трансферу Эндрика из «Реала» зимой. Обладатель «Золотого мяча» — 2007 выступал за оба клуба в своей игровой карьере.

Эндрик выступает за «Реал» с лета 2024 года. Его контракт со «сливочными» действует до лета 2030 года. В нынешнем сезоне на счету Эндрика один гол и одна результативная передача в семи матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 40 миллионов евро.