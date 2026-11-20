ESPN Brasil: Эндрик ведет переговоры с «Миланом» по поводу полноценного трансфера в январе
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик близок к переходу в «Милан», сообщает ESPN Brasil.
По данным источника, 20-летний бразилец уже ведет переговоры с «россонери» по поводу полноценного трансфера в январе.
Сообщается, что «Реал» будет требовать за игрока 70 миллионов евро и опцию обратного выкупа в 80 миллионов.
16 ноября La Gazzetta dello Sport сообщала, что «Милан» хочет привлечь легендарного бразильца Кака к переговорам по трансферу Эндрика из «Реала» зимой. Обладатель «Золотого мяча» — 2007 выступал за оба клуба в своей игровой карьере.
Эндрик выступает за «Реал» с лета 2024 года. Его контракт со «сливочными» действует до лета 2030 года. В нынешнем сезоне на счету Эндрика один гол и одна результативная передача в семи матчах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 40 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|12
|10
|2
|0
|28-9
|32
|
2
|Рома
|12
|9
|3
|0
|36-11
|30
|
3
|Интер
|11
|9
|1
|1
|28-13
|28
|
4
|Милан
|12
|8
|3
|1
|28-14
|27
|
5
|Комо
|12
|8
|2
|2
|20-10
|26
|
6
|Ювентус
|12
|6
|3
|3
|19-12
|21
|
7
|Фрозиноне
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|
8
|Наполи
|12
|5
|3
|4
|19-14
|18
|
9
|Болонья
|12
|5
|3
|4
|17-15
|18
|
10
|Дженоа
|12
|5
|1
|6
|13-16
|16
|
11
|Кальяри
|12
|5
|1
|6
|10-17
|16
|
12
|Аталанта
|11
|4
|2
|5
|17-20
|14
|
13
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
14
|Лечче
|12
|3
|1
|8
|12-25
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|3
|6
|17-25
|9
|
16
|Парма
|12
|2
|2
|8
|10-22
|8
|
17
|Сассуоло
|12
|2
|2
|8
|16-31
|8
|
18
|Монца
|11
|2
|1
|8
|17-25
|7
|
19
|Венеция
|12
|2
|0
|10
|8-25
|6
|
20
|Удинезе
|12
|1
|3
|8
|13-26
|6
|21.11
|17:00
|Комо – Кальяри
|2 : 0
|21.11
|17:00
|Лацио – Лечче
|3 : 0
|21.11
|20:00
|Парма – Рома
|1 : 5
|21.11
|22:45
|Наполи – Торино
|1 : 0
|22.11
|14:30
|Ювентус – Венеция
|4 : 0
|22.11
|17:00
|Болонья – Удинезе
|1 : 1
|22.11
|17:00
|Сассуоло – Дженоа
|0 : 2
|22.11
|20:00
|Милан – Фрозиноне
|5 : 1
|22.11
|22:45
|Аталанта – Интер
|- : -
|23.11
|22:45
|Монца – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|12
|
|
Густаво Варела
Монца
|9
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|8
|П
|
|
Адриен Рабьо
Милан
|6
|
|
Хуан Миранда
Болонья
|5
|
|
Маттиа Дзакканьи
Лацио
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|9
|1
|3
|
|
Кристиан Торстведт
Сассуоло
|10
|1
|2
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|9
|1
|1