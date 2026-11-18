Мать Месси назвала Нико Паса преемником сына в сборной Аргентины

Селия Куччиттини, мать восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, считает полузащитника итальянского «Комо» Нико Паса преемником сына в сборной Аргентины. Об этом Фабиан Пас, дядя игрока, рассказал Radio La Red.

7 октября Месси провел последний матч за сборную Аргентины: команда переиграла Бенин (3:0), а форвард отметился забитым мячом и двумя результативными передачами. Разговор между матерью Месси и Нико Пасом прошел после встречи. Второй гол аргентинцев забил сам Пас — короткую передачу ему отдал именно Месси.

«Он вышел из раздевалки, и мать Месси плакала. Он подошел поздороваться с ней, потому что знал ее, и мать Месси схватила его за руку и сказала: «Ты преемник моего сына». Я сидел в машине и ждал его. Когда он вышел, он был в шоке и сказал мне: «Я не могу поверить в то, что со мной только что произошло». Он рассказал мне об этом так, будто это было что-то невероятное. В душе он как ребенок, он был очень эмоционален», — приводит слова Фабиана Паса Radio La Red.

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за «Интер Майами» из МЛС. В Европе аргентинец играл за французский ПСЖ и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), двукратным серебряным призером мировых первенств (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей».

Пасу 22 года, он является воспитанником мадридского «Реала», с которым в 2024 году выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок страны. С 2024 года игрок выступает за «Комо». Контракт Паса с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость по версии Transfermarkt — 80 миллионов евро. За сборную Аргентины Пас провел 16 матчей и забил 6 голов.

В нынешнем сезоне Пас провел за «Комо» 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач во всех турнирах. Летом Пас лично отказался возвращаться в мадридский «Реал» — по информации инсайдера Фабрицио Романо, он сообщил об этом Жозе Моуринью, объяснив, что хочет играть в каждом матче «Комо», — при этом «Реал» сохранил опцию обратного выкупа за 80 миллионов евро. За игроком также следят «Арсенал» и «Челси», а по сообщениям испанских СМИ, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони уже ведет с ним разговор о передаче десятого номера, который раньше носил Месси.