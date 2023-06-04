«Наполи» победил «Сампдорию» в последнем матче сезона

«Наполи» обыграл «Сампдорию» на своем поле в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии — 2:0.

У хозяев забили Виктор Осимхен и Джованни Симеоне.

«Наполи» занял первое место в чемпионате Италии-2022/23, команда набрала 90 очков в 38 матчах. «Сампдория» — на последней, 20-й строчке с 19 очками, клуб будет выступать в серии B в следующем сезоне.