Болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича: «Бог, прощай»

Болельщики «Милана» попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинет клуб по окончании сезона.

Фанаты вывесили на трибуне стадиона «Сан Сиро» баннер с надписью: «Godbye». Болельщики обыграли английские слова «Бог» (God) и «Прощай» (Goodbye).

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, в 2020 году он вернулся в клуб. В составе «россонери» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2022/23 Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах, большую часть сезона он восстанавливался от травмы колена.