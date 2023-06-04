Болельщики «Милана» вывесили трогательный баннер в честь Ибрагимовича: «Бог, прощай»
Болельщики «Милана» попрощались с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинет клуб по окончании сезона.
Фанаты вывесили на трибуне стадиона «Сан Сиро» баннер с надписью: «Godbye». Болельщики обыграли английские слова «Бог» (God) и «Прощай» (Goodbye).
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, в 2020 году он вернулся в клуб. В составе «россонери» 41-летний швед дважды выигрывал чемпионат Италии, а также становился обладателем Суперкубка страны.
В сезоне-2022/23 Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах, большую часть сезона он восстанавливался от травмы колена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|38
|28
|6
|4
|77-28
|90
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|38
|3
|10
|25
|24-71
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|2 : 0
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|- : -
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|- : -
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|26
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6