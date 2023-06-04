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Сегодня, 16:52

Будущее Алексея Миранчука должно определиться в ближайшие дни

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В заключительном туре серии А «Торино» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:1. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле весь матч.

Итальянские СМИ невысоко ценили игру нашего полузащитника: все единодушно поставили ему оценку 5,5.

La Gazzetta dello Sport: «За весь матч так и не наладил взаимодействие с форвардом Санабрией. Его техническая оснащенность могла (должна была) помочь вскрыть оборону соперника».

Corriere dello Sport: «Самому техничному игроку команды ни разу не удалось проявить себя по-настоящему».

Tuttosport: «Много пауз в игре, на этот раз не сумел создать проблемы вратарю соперника».

Алексей Миранчук (справа) рядом с&nbsp;Марсело Брозовичем и&nbsp;Алессандро Бастони. Миранчук завершил сезон поражением от финалиста Лиги чемпионов. «Торино» с минимальным счетом проиграл «Интеру»

Срок аренды Миранчука в «Торино» закнчивается, а его будущее пока остается под вопросом. Главный тренер туринского клуба Иван Юрич заявлял ранее, что хотел бы видеть россиянина в своей команде и дальше, однако его собственное будущее пока под вопросом, так как на этого хорватского тренера имеется определенный спрос.

Нет полной ясности и с будущим Джан Пьеро Гасперини, который возглавляет «Аталанту», владеющую правами на Миранчука. У Гасперини, как и у Юрича, действующий контракт с клубом, однако на этого специалиста также имеют виды другие команды.

Сегодня завершается заключительный, 38-й тур серии А. Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Юрич и Гасперини встретятся с руководством соответственно «Торино» и «Аталанты», чтобы обсудить будущее.

Что касается летнего трансферного рынка, то он откроется в Италии 1 июля и будет работать до 31 августа или 1 сентября.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
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 Верона 37 7 10 20 30-56 31
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 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
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 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Сассуоло – Фиорентина
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Торино – Интер
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 - : -
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 - : -
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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Ювентус

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 31 1 6
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