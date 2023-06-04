Будущее Алексея Миранчука должно определиться в ближайшие дни
В заключительном туре серии А «Торино» проиграл дома «Интеру» со счетом 0:1. Россиянин Алексей Миранчук провел на поле весь матч.
Итальянские СМИ невысоко ценили игру нашего полузащитника: все единодушно поставили ему оценку 5,5.
La Gazzetta dello Sport: «За весь матч так и не наладил взаимодействие с форвардом Санабрией. Его техническая оснащенность могла (должна была) помочь вскрыть оборону соперника».
Corriere dello Sport: «Самому техничному игроку команды ни разу не удалось проявить себя по-настоящему».
Tuttosport: «Много пауз в игре, на этот раз не сумел создать проблемы вратарю соперника».
Срок аренды Миранчука в «Торино» закнчивается, а его будущее пока остается под вопросом. Главный тренер туринского клуба Иван Юрич заявлял ранее, что хотел бы видеть россиянина в своей команде и дальше, однако его собственное будущее пока под вопросом, так как на этого хорватского тренера имеется определенный спрос.
Нет полной ясности и с будущим Джан Пьеро Гасперини, который возглавляет «Аталанту», владеющую правами на Миранчука. У Гасперини, как и у Юрича, действующий контракт с клубом, однако на этого специалиста также имеют виды другие команды.
Сегодня завершается заключительный, 38-й тур серии А. Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Юрич и Гасперини встретятся с руководством соответственно «Торино» и «Аталанты», чтобы обсудить будущее.
Что касается летнего трансферного рынка, то он откроется в Италии 1 июля и будет работать до 31 августа или 1 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Лацио
|38
|22
|8
|8
|60-30
|74
|
3
|Интер
|38
|23
|3
|12
|71-42
|72
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Фиорентина
|38
|15
|11
|12
|53-43
|56
|
9
|Торино
|38
|14
|11
|13
|42-41
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|38
|12
|9
|17
|47-61
|45
|
14
|Эмполи
|38
|10
|13
|15
|37-49
|43
|
15
|Салернитана
|38
|9
|15
|14
|48-62
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|38
|5
|12
|21
|36-69
|27
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|2.06
|21:30
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 3
|3.06
|19:30
|
Торино – Интер
|0 : 1
|3.06
|22:00
|
Кремонезе – Салернитана
|2 : 0
|3.06
|22:00
|
Эмполи – Лацио
|0 : 2
|4.06
|19:30
|
Наполи – Сампдория
|- : -
|4.06
|22:00
|
Милан – Верона
|- : -
|4.06
|22:00
|
Рома – Специя
|- : -
|4.06
|22:00
|
Аталанта – Монца
|- : -
|4.06
|22:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|4.06
|22:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|23
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|24
|1
|7
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6