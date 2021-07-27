«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

«Ювентус» решил не продлевать контракт с форвардом Криштиану Роналду, сообщает Sky Sport Italia. Соглашение португальца истекает летом 2022 года.

По данным источника, в клубе считают, что у игрока слишком высокая зарплата, в связи с чем было решено облегчить платежную ведомость. При этом ближайший сезон нападающий проведет в «Юве».

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех гостевых передачах.