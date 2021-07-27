Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду

01:04
Криштиану Роналду с болельщиками. Фото Twitter
Криштиану Роналду с болельщиками. Фото Twitter
Теги:

«Ювентус» решил не продлевать контракт с форвардом Криштиану Роналду, сообщает Sky Sport Italia. Соглашение португальца истекает летом 2022 года.

По данным источника, в клубе считают, что у игрока слишком высокая зарплата, в связи с чем было решено облегчить платежную ведомость. При этом ближайший сезон нападающий проведет в «Юве».

36-летний Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех гостевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Спортивная гимнастика, мужское командное многоборье на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию
Три золота за час. Каким был понедельник на Олимпиаде-2020 для нашей сборной
Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на 4 года. Ему нужно забить 165 голов за 328 матчей
Олимпиада-2020, 27 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Как часто можно есть рыбу?
vs
5
Офсайд