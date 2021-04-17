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«Фиорентина» без Кокорина в гостях проиграла «Сассуоло»

20:55
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«Сассуоло» обыграл «Фиорентину» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Италии.

На гол Джакомо Бонавентуры хозяева ответили дублем с пенальти Доменико Берарди и забитым мячом Максима Лопеса.

«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, занимает 8-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» (30) — 15-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

31-й тур

«Сассуоло» — «Фиорентина» — 3:1 (0:1)

Голы: Бонавентура, 31 (0:1). Берарди, 59 — с пенальти (1:1). Берарди, 62 — с пенальти (2:1). Лопес, 75 (3:1).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Рожериу (Кирьякопулос, 46), Феррари, Мерт Мюлдюр (Марлон, 86), Джуричич (Дефрель, 46), Обианг, Лопес, Траоре (Берарди, 46), Бога, Распадори (Локателли, 76).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути (Малькюи, 78), Миленкович, Бонавентура (Эйсерик, 71), Бираги (Куаме, 83), Кастровилли (Кальехон, 71), Пульгар, Рибери, Влахович.

Предупреждения: Траоре, 13. Кастровилли, 15. Миленкович, 28. Лопес, 45+1. Бираги, 68. Мерт Мюлдюр, 69. Эйсерик, 81. Пульгар, 90.

Судья: Аурелиано (Италия).

17 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Фиорентина

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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