«Интер» готов продать Лаутаро Мартинеса за 80 миллионов евро

«Интер» готов рассматривать предложения по продаже нападающего Лаутаро Мартинеса. Миланский клуб хочет получить за игрока минимум 80 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

На 24-летнего аргентинца претендуют английские «Челси» и «Арсенал». Его контракт с «Интером» истекает в 2026 году.

Ранее появлялась информация, что форвардом также интересуется мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне нападающий в 39 матчах забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи.