Агент Ди Грегорио раскритиковал «Ювентус»: «130 миллионов за трех нападающих, а виноватым сделали вратаря»

Агент Клаудио Беллони, представляющий интересы голкипера «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио, выступил с критикой в адрес туринского клуба.

«20 новых игроков за два сезона. Три главных тренера за два сезона. Три руководящих состава за два сезона. Вот цифры, которые действительно имеют значение.

Ди Грегорио завершил сезон четвертым в рейтинге Sofascore, опередив Милинковича-Савича и Зоммера — вратарей команд, занявших второе и первое места в Серии А

Руководство потратило 130 миллионов евро на трех нападающих, которые оказались несостоятельными. Чтобы оправдать эти расходы и провал сезона, всю ответственность переложили на вратаря, которого прежнее руководство во главе с Кристиано Джунтоли приобрело как лучшего голкипера Серии А.

Пропущенные мячи: «Ювентус» — 34, «Интер» — 35. Забитые мячи: «Ювентус» — 61, «Интер» — 82. Все остальное — пустая болтовня.

У Ди Грегорио остается три года по контракту с «Ювентусом». Он отправится на предсезонный сбор, а по ходу трансферного окна мы посмотрим, какие возможности появятся. Он входит в шорт-листы нескольких европейских клубов. Мы никуда не спешим, но требуем уважения к человеку, который всегда был готов взять на себя ответственность, хотя ему было бы куда проще сидеть на скамейке запасных и рассуждать со стороны», — написал Беллони в социальных сетях.

Ди Грегорио перешел в «Ювентус» из «Монцы» летом 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей, пропустил 36 мячей и 17 раз отыграл на ноль.