Гасперини: «Очевидно, что попасть в зону Лиги чемпионов теперь будет очень сложно»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини оценил игру команды в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (1:3).

«Жаль, что результат получился таким. Ведь команда играла неплохо.

Очевидно, что попасть в зону Лиги чемпионов теперь будет очень сложно. Пусть у нас и есть матч в запасе.

Повторюсь, я доволен действиями своих футболистов. Но в некоторых нюансах соперник оказался удачливее», — сказал Гасперини DAZN.

«Наполи» с 66 очами идет на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая по дополнительным показателям лидирующему «Милану». «Аталанта» (51 очко) располагается на седьмой позиции.