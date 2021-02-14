Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после победного матча 22-го тура серии А с «Ювентусом» (1:0) рассказал, что думает о критике в свой адрес.

«Мне нравится, когда меня судят по тому, что я делаю. Что мне не нравится, это когда меня оскорбляют. Этого я никогда не позволяю. Вы можете думать, что я плохой тренер. Но я готов прийти под ваши окна и кричать, что это ложь



Это аномальный сезон. Не представляю, где бы сейчас был «Наполи» без короновируса и травм. Просыпаясь утром, мы не знаем, что нас ждет сегодня», — цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 22 туров серии А «Наполи» занимает 4-е место в турнирной таблице. 18 февраля подопечные Гаттузо сыграют с «Гранадой» в 1/16 финала Лиги Европы.