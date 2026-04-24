«Авангард» в Ярославле обыграл «Локомотив» и повел в серии полуфинала Кубка Гагарина
«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 5:2.
Дубль у омичей оформил Максим Лажуа. 2 (1+1) очка набрал Эндрю Потуральски. Еще по одной шайбе забросили Василий Пономарев и Джозеф Чеккони. Майкл Маклауд сделал две результативные передачи.
У ярославцев отличились Денис Алексеев и Максим Шалунов.
«Авангард» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Ярославле 26 апреля.
Источник: Таблица КХЛ
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|Барыс
|23
|12
|11
|25
|4
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|5
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|6
|Ак Барс
|25
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|24
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|21
|11
|10
|24
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|10
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|10
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|Сибирь
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|В
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|13
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|4
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|22
|14
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|30
|5
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|21
|13
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|29
|6
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|24
|13
|11
|28
|7
|Динамо М
|25
|10
|15
|25
|8
|СКА
|22
|11
|11
|23
|9
|Динамо Мн
|23
|8
|15
|22
|10
|Лада
|24
|5
|19
|15
|11
|Сочи
|23
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|16
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11.11
|6.11
|12:00
|Амур – СКА
|2 : 3
|6.11
|12:30
|Адмирал – Барыс
|5 : 4
|6.11
|17:00
|Трактор – Ак Барс
|5 : 3
|6.11
|17:00
|Салават Юлаев – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|6.11
|18:00
|Лада – Локомотив
|1 : 0 Б
|6.11
|19:30
|Спартак – Динамо Мн
|5 : 3
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