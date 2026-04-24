«Авангард» в Ярославле обыграл «Локомотив» и повел в серии полуфинала Кубка Гагарина

«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 5:2.

Дубль у омичей оформил Максим Лажуа. 2 (1+1) очка набрал Эндрю Потуральски. Еще по одной шайбе забросили Василий Пономарев и Джозеф Чеккони. Майкл Маклауд сделал две результативные передачи.

У ярославцев отличились Денис Алексеев и Максим Шалунов.

«Авангард» повел в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Ярославле 26 апреля.

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24 апреля, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Авангард

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