Криштиану Роналду выложил мотивационный пост после поражения от «Наполи»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил мотивационный пост у себя в Instagram после поражения от «Наполи» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Это поражение не сломит нас! Время поднять голову и подумать о чемпионстве», — написал Роналду.

Поражение от «Наполи» стало для «Ювентуса» первым с 17 января, тогда «бьяконери» уступили «Интеру» (0:2). «Юве» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 42 очками после 21 матча.