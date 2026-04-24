«Рома» объявила об уходе Раньери с поста старшего советника клуба

Клаудио Раньери покинул пост старшего советника «Ромы».

«Клуб благодарит Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия», — говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что у итальянского специалиста был длительный конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

74-летний Раньери тренировал римский клуб с 2009 по 2011 год, в 2019-м и с 2024 по 2025 год, после чего завершил тренерскую карьеру.

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