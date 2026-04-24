«Рома» объявила об уходе Раньери с поста старшего советника клуба
Клаудио Раньери покинул пост старшего советника «Ромы».
«Клуб благодарит Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия», — говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.
Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что у итальянского специалиста был длительный конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
74-летний Раньери тренировал римский клуб с 2009 по 2011 год, в 2019-м и с 2024 по 2025 год, после чего завершил тренерскую карьеру.
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|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
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|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
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