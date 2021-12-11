Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Сампдория» разгромила «Дженоа» в матче серии А

00:43
Теги:

«Сампдория» победила «Дженоа» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе «Сампдории» отличились Маноло Габбьядини, который оформил дубль, и Франческо Капуто. Единственный гол «Дженоа» забил Маттиа Дестро.

«Сампдория» набрала 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Дженоа» 10 очков и 19-я строчка.

Италия. Серия А. 17-й тур
10 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:3
Сампдория
Голы
Габбьядини, 7 (0:1), Капуто, 49 (0:2), Габбьядини, 67 (0:3), Дестро, 78 (1:3)
Дженоа
Сиригу Ванхейсден (Каллон, 85 ) Кришито Мазиелло (Васкес, 57 ) Камбьясо Гильоне Стураро Эрнани (Портанова, 73 ) Бадель Пандев Экубан (Дестро, 57 )
Сампдория
Аудеро Ауджелло Колли Йосида Берешиньски (Дрэгушин, 68) Торсби (Шабо, 76) Адриэн Силва Экдаль Кандрева (Аскильдсен, 90+4) Капуто Габбьядини (Верре, 68)
Предупреждения
Гильоне 84, Стураро 90  -  Торсби 34, Шабо 90
Судьи
Довери

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Шахматам нужна движуха, как в «Доме-2». Интервью российской шахматистки-комментатора — о сексизме и красивой внешности
Ребенок умер после наркоза в стоматологической клинике Петербурга
2
2