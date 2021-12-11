«Сампдория» разгромила «Дженоа» в матче серии А
«Сампдория» победила «Дженоа» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
В составе «Сампдории» отличились Маноло Габбьядини, который оформил дубль, и Франческо Капуто. Единственный гол «Дженоа» забил Маттиа Дестро.
«Сампдория» набрала 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. У «Дженоа» 10 очков и 19-я строчка.
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