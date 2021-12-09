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Ибрагимович высказался по поводу отсутствия у него «Золотого мяча»

19:54
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, почему он не стал обладателем «Золотого мяча» в течение карьеры.

«Не знаю, почему не смог выиграть «Золотой мяч», я всегда думаю об игре. Все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Месси выиграл «Золотой мяч», но говорят, что его заслужил Левандовски. Я даже не выиграл Лигу чемпионов, люди говорят, что я никогда ее не выиграю, но это никак не сказывается на моей карьере», — сказал Ибрагимович в интервью Radio Deejay.

Сообщалось, что в скором времени 40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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