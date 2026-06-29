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Сегодня, 09:34

«Ювентус» и «ПСЖ» начали переговоры по трансферу Коло Муани

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может перейти в «Ювентус», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб согласовал с 27-летним французом условия контракта и приступил к переговорам с парижанами.

Коло Муани уже выступал за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он провел 22 матча, забил десять мячей и сделал три голевые передачи.

В 2023 году «Ювентус» заплатил «Айнтрахту» за Коло Муани 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл в аренде в «Тоттенхэме».

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Рандаль Коло Муани
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