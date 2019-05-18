"Вердер" продлил контракт с 40-летним Писарро

Нападающий Клаудио Писарро подписал новый контракт с "Вердером", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение с 40-летним перуанцем рассчитано до лета 2020 года. Для Писарро следующий сезон станет 21-м в футбольной карьере.

– Я всегда подчеркивал, что принимаю решение о том, продолжать или завершить выступления, в зависимости от того, что мне говорит мое тело, – приводит слова Писарро официальный сайт бременцев.

Я чувствую себя хорошо, поэтому счастлив, что могу провести еще один сезон в "Вердере". Мы совершили фантастический прогресс в этом сезоне, который ещё не закончился. Я хочу продолжать быть частью этого.

В текущем сезоне на счету Клаудио Писарро 29 матчей за "Вердер" во всех турнирах, 6 голов и 2 результативные передачи.