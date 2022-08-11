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Сегодня, 09:25

Президент «Баварии» заявил, что трансфер Кейна в клубе не обсуждался

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. По его словам, трансфер 28-летнего англичанина в мюнхенский клуб не обсуждался.

«Сейчас у «Баварии» отличная команда со средним возрастом 25-26 лет, — приводит слова Хайнера Bayern & Germany. — У многих игроков долгосрочные соглашения, все на месте. Мы можем спокойно планировать следующие шаги. Обсуждалось ли имя Кейна? Нет. Но мы будем продолжать следить за рынком в целом, без какого-либо давления. Наша атака оснащена высококлассно».

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1557289965695934464
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
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 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
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 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
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 Герта 1 0 0 1 1-3 0
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 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
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12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
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Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
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Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
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Науиру Аамада

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Саркис Адамян

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