Президент «Баварии» заявил, что трансфер Кейна в клубе не обсуждался

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. По его словам, трансфер 28-летнего англичанина в мюнхенский клуб не обсуждался.

«Сейчас у «Баварии» отличная команда со средним возрастом 25-26 лет, — приводит слова Хайнера Bayern & Germany. — У многих игроков долгосрочные соглашения, все на месте. Мы можем спокойно планировать следующие шаги. Обсуждалось ли имя Кейна? Нет. Но мы будем продолжать следить за рынком в целом, без какого-либо давления. Наша атака оснащена высококлассно».

В прошедшем сезоне Кейн забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за лондонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.