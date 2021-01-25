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Определились соперники «Динамо» на втором сборе в Турции

13:05
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Пресс-служба «Динамо» опубликовала планы команды на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда отправится на сборы 26 января и будет находиться за рубежом до 6 февраля.

Динамовцы проведут пять встреч, в которых сыграют с казахстанским «Актобе» (29 января), чемпионом Словакии «Слованом» (30 января), черногорским «Рударом» (2 февраля), чемпионом Казахстана «Кайратом» (4 февраля) и «Рубином» (5 февраля).

Планируется, что игры будут показаны в прямом эфире на «Динамо ТВ».

На зимнюю паузу «Динамо» ушло на шестом месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16107

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