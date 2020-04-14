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Новости   //    Футбол   //    Франция

Всех футболистов во Франции могут проверить на коронавирус

17:48
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Всех футболистов во Франции могут проверить на коронавирус. Об этом сообщил член медицинского штаба Федерации футбола Франции в интервью RMC.

— Единственное решение, которое максимально может гарантировать безопасность футболистов, это всеобщий тест, — говорится в заявлении. — Мы должны проверить всех игроков.

Такое заявление было сделано после обращения президента Франции Эмманюэля Макрона к нации. В нем он заявил, что всеобщий карантин будет продлен до 11 мая.

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