Сафонов назвал Дембеле лучшим футболистом, с которым играл: «Он принимает решения, которые я не ожидаю»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов считает нападающего Усмана Дембеле лучшим футболистом, с которым ему доводилось играть.

Дембеле выступает за парижан с 2023 года, Сафонов присоединился к французской команде в 2024-м.

«Были моменты, которые мне открывали глаза на футбол. Он принимает те решения, которые я вообще никак не ожидаю, даже не думаю о том, что они возможны. При завершении ему необязательно было смотреть на меня, чтобы знать, где я нахожусь. Есть какое-то понимание, плюс его техника позволяет ему совершать какие-то вещи, о которых другие даже не думают», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу «Вписка».

Дембеле в 2025 году стал обладателем «Золотого мяча». Вместе с «ПСЖ» 29-летний форвард трижды выигрывал чемпионат Франции и дважды — Лигу чемпионов.

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