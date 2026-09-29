Жиру заявил, что планирует завершить карьеру после сезона-2026/27

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру полагает, что завершит игровую карьеру по окончании сезона-2026/27.

Футболист выступает за «Лилль» с июля 2025 года, контракт 39-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027-го.

«Думаю, что это, скорее всего, мой последний сезон в качестве игрока, поэтому наслаждаюсь каждым мгновением», — приводит L'Equipe слова Жиру.

Ранее Жиру также играл за «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Лос-Анджелес». Вместе с «Монпелье» он стал чемпионом Франции, а с «Миланом» — чемпионом Италии. В составе «Арсенала» нападающий по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а в составе «Челси» завоевал трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и выиграл Кубок Англии.

Также Жиру является чемпионом мира 2018 года. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции — 57 голов в 137 матчах. После Евро-2024 форвард завершил карьеру в национальной команде.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max