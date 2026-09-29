Жиру заявил, что планирует завершить карьеру после сезона-2026/27
Нападающий «Лилля» Оливье Жиру полагает, что завершит игровую карьеру по окончании сезона-2026/27.
Футболист выступает за «Лилль» с июля 2025 года, контракт 39-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027-го.
«Думаю, что это, скорее всего, мой последний сезон в качестве игрока, поэтому наслаждаюсь каждым мгновением», — приводит L'Equipe слова Жиру.
Ранее Жиру также играл за «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Лос-Анджелес». Вместе с «Монпелье» он стал чемпионом Франции, а с «Миланом» — чемпионом Италии. В составе «Арсенала» нападающий по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а в составе «Челси» завоевал трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и выиграл Кубок Англии.
Также Жиру является чемпионом мира 2018 года. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции — 57 голов в 137 матчах. После Евро-2024 форвард завершил карьеру в национальной команде.
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|Париж
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4
|Лилль
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|Ренн
|5
|3
|1
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|8-9
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6
|ПСЖ
|5
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|1
|8-7
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7
|Анже
|5
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|Страсбур
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|10-10
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9
|Ле Ман
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|3
|1
|9-9
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10
|Осер
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
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11
|Брест
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
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12
|Лорьян
|5
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|2
|2
|5-6
|5
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13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
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14
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
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15
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
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16
|Труа
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
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17
|Марсель
|5
|1
|0
|4
|7-8
|3
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18
|Гавр
|5
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|2
|3
|4-7
|2
|9.10
|21:45
|Ланс – Лион
|- : -
|10.10
|18:15
|Лилль – Гавр
|- : -
|10.10
|21:45
|Брест – Анже
|- : -
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|Лорьян – Париж
|- : -
|10.10
|21:45
|Монако – Тулуза
|- : -
|10.10
|21:45
|ПСЖ – Ле Ман
|- : -
|11.10
|16:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|11.10
|18:15
|Ренн – Осер
|- : -
|11.10
|21:45
|Труа – Марсель
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Парис Бруннер
Монако
|4
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Ферран Торрес
ПСЖ
|4
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Амин Гуири
Марсель
|4
|П
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Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
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Панос Кацерис
Лорьян
|3
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Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
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Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
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Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
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Самир Эль Мурабет
Страсбур
|3
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