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Оливье Жиру заявил, что планирует завершить карьеру по окончании сезона-2026/27

Жиру заявил, что планирует завершить карьеру после сезона-2026/27

Алина Савинова
Оливье Жиру.
Фото Getty Images

Нападающий «Лилля» Оливье Жиру полагает, что завершит игровую карьеру по окончании сезона-2026/27.

Футболист выступает за «Лилль» с июля 2025 года, контракт 39-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2027-го.

«Думаю, что это, скорее всего, мой последний сезон в качестве игрока, поэтому наслаждаюсь каждым мгновением», — приводит L'Equipe слова Жиру.

Ранее Жиру также играл за «Гренобль», «Истр», «Тур», «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан» и «Лос-Анджелес». Вместе с «Монпелье» он стал чемпионом Франции, а с «Миланом» — чемпионом Италии. В составе «Арсенала» нападающий по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а в составе «Челси» завоевал трофеи Лиги Европы, Лиги чемпионов и выиграл Кубок Англии.

Также Жиру является чемпионом мира 2018 года. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции — 57 голов в 137 матчах. После Евро-2024 форвард завершил карьеру в национальной команде.

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Оливье Жиру
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 4 1 0 8-3 13
2
 Лион 5 3 2 0 10-2 11
3
 Париж 5 3 2 0 8-3 11
4
 Лилль 5 3 1 1 8-4 10
5
 Ренн 5 3 1 1 8-9 10
6
 ПСЖ 5 2 2 1 8-7 8
7
 Анже 5 2 1 2 6-5 7
8
 Страсбур 5 2 1 2 10-10 7
9
 Ле Ман 5 1 3 1 9-9 6
10
 Осер 5 2 0 3 7-12 6
11
 Брест 5 1 2 2 7-8 5
12
 Лорьян 5 1 2 2 5-6 5
13
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
14
 Ницца 5 1 2 2 3-6 5
15
 Ланс 5 1 1 3 9-9 4
16
 Труа 5 1 1 3 4-11 4
17
 Марсель 5 1 0 4 7-8 3
18
 Гавр 5 0 2 3 4-7 2
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9.10 21:45 Ланс – Лион - : -
10.10 18:15 Лилль – Гавр - : -
10.10 21:45 Брест – Анже - : -
10.10 21:45 Лорьян – Париж - : -
10.10 21:45 Монако – Тулуза - : -
10.10 21:45 ПСЖ – Ле Ман - : -
11.10 16:00 Ницца – Страсбур - : -
11.10 18:15 Ренн – Осер - : -
11.10 21:45 Труа – Марсель - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Парис Бруннер
Парис Бруннер

Монако

 4
Ферран Торрес
Ферран Торрес

ПСЖ

 4
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
П
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 4
Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 3 1 1
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 4 1 1
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

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