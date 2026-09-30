Игроки «Марселя» Абделли и Ммади травмировались в сборных

Полузащитники «Марселя» Химад Абделли и Таджидин Ммади получили травмы во время перерыва на матчи сборных.

Так, 26-летний Абделли был вынужден покинуть поле на носилках незадолго до перерыва в матче сборной Алжира против Бурунди — по предварительным данным, он повредил левую лодыжку. 20-летний Ммади получил травму в составе сборной Франции U-20.

Точная степень тяжести повреждений обоих игроков пока неизвестна.

Ранее «Марсель» потерял из-за травм защитника сборной Канады Дерека Корнелиуса и и нападающего сборной Алжира Амина Гуири.

«Марсель» (3 очка после 5 матчей) занимает 17-е место в таблице чемпионата Франции. 11 октября он сыграет в гостях с «Труа».