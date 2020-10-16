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«ПСЖ» разгромил «Ним» и возглавил лигу 1. У Мбаппе — 4 гола и 4 передачи в 4 играх

16 октября 2020, 23:51
Кильян Мбаппе и Рене Баптист. Фото Twitter
Кильян Мбаппе и Рене Баптист. Фото Twitter
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«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 4:0. Форвард парижан Кильян Мбаппе оформил дубль. 21-летний нападающий набрал очки результативности во всех четырех матчах сезона, в которых он принимал участие: 4 гола и 4 передачи.

«ПСЖ» воспользовался осечкой «Ренна», который ранее сыграл вничью с «Дижоном», и вышел на первое место в лиге 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

7-й тур

«Ним» — «ПСЖ» — 0:4 (0:1)

Голы: Мбаппе, 32 (0:1). Флоренци, 77 (0:2). Мбаппе, 83 (0:3). Сарабия, 88 (0:4).

«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер, Мигель, Паке, До, Кубас (Мартинес, 54), Элиассон (Коне, 85), Фомба (Алинви, 89), Ру (Ариби, 67), Рипар (Мажуга, 85).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Диалло, Баккер, Гей, Сарабия, Рафинья (Дагба, 58), Паредес (Эррера, 11), Мбаппе (Хесе, 84), Кин.

Предупреждения: До, 6. Рафинья, 18. Гей, 20.

Удаление: Ландре, 12.

Судья: Тюрпен.

16 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

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