«ПСЖ» разгромил «Ним» и возглавил лигу 1. У Мбаппе — 4 гола и 4 передачи в 4 играх
«ПСЖ» разгромил «Ним» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 4:0. Форвард парижан Кильян Мбаппе оформил дубль. 21-летний нападающий набрал очки результативности во всех четырех матчах сезона, в которых он принимал участие: 4 гола и 4 передачи.
«ПСЖ» воспользовался осечкой «Ренна», который ранее сыграл вничью с «Дижоном», и вышел на первое место в лиге 1.
Чемпионат Франции
Лига 1
7-й тур
«Ним» — «ПСЖ» — 0:4 (0:1)
Голы: Мбаппе, 32 (0:1). Флоренци, 77 (0:2). Мбаппе, 83 (0:3). Сарабия, 88 (0:4).
«Ним»: Рейне, Ландре, Бюрнер, Мигель, Паке, До, Кубас (Мартинес, 54), Элиассон (Коне, 85), Фомба (Алинви, 89), Ру (Ариби, 67), Рипар (Мажуга, 85).
«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Руис-Атиль, 84), Кимпембе, Диалло, Баккер, Гей, Сарабия, Рафинья (Дагба, 58), Паредес (Эррера, 11), Мбаппе (Хесе, 84), Кин.
Предупреждения: До, 6. Рафинья, 18. Гей, 20.
Удаление: Ландре, 12.
Судья: Тюрпен.
16 октября. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/