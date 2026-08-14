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14 августа, 00:47

«ПСЖ» рассматривает Кубарси из «Барселоны» в качестве будущей замены Маркиньосу

Сергей Ярошенко

«ПСЖ» заинтересован в переходе защитника «Барселоны» Пау Кубарси, сообщает Tuttosport.

По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи рассматривает 19-летнего испанца в качестве будущей замены капитану команды Маркиньосу.

Ранее Кубарси стал чемпионом мира в составе сборной Испании и был признан лучшим защитником турнира.

В сезоне-2025/26 на его счету 48 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он забил 1 гол. Его соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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Пау Кубарси
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