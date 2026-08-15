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15 августа, 01:53

Федерация футбола Новой Каледонии публично поддержала Инфантино на выборах президента ФИФА

Евгений Козинов
Корреспондент

Федерация футбола Новой Каледонии публично поддержала Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.

«В нынешнем контексте и перед лицом различных нападок, которым подвергается президент ФИФА, Федерация футбола Новой Каледонии публично и однозначно подтверждает свою поддержку Джанни Инфантино, чьи действия и видение активно способствуют развитию мирового футбола и равенству между всеми нациями», — говорится в пресс-релизе.

Новая Каледония является ассоциированным членом федерации футбола Франции (ФФФ), а между федерациями действует соглашение, подписанное в 2024 году.

Прим этом ранее глава ФФФ Филипп Диалло публично критиковал проект FIFA Forward Enterprise, из-за которого УЕФА обвинил руководство ФИФА в нарушении доверия.

Мэри Эрдоус, Джанни Инфантино, Дональд Трамп и&nbsp;Джеффри Эпштейн.Инфантино дождался поддержки Трампа. Но на скандальный проект ФИФА теперь упала тень дела Эпштейна

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Джанни Инфантино
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