Федерация футбола Новой Каледонии публично поддержала Инфантино на выборах президента ФИФА

Федерация футбола Новой Каледонии публично поддержала Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.

«В нынешнем контексте и перед лицом различных нападок, которым подвергается президент ФИФА, Федерация футбола Новой Каледонии публично и однозначно подтверждает свою поддержку Джанни Инфантино, чьи действия и видение активно способствуют развитию мирового футбола и равенству между всеми нациями», — говорится в пресс-релизе.

Новая Каледония является ассоциированным членом федерации футбола Франции (ФФФ), а между федерациями действует соглашение, подписанное в 2024 году.

Прим этом ранее глава ФФФ Филипп Диалло публично критиковал проект FIFA Forward Enterprise, из-за которого УЕФА обвинил руководство ФИФА в нарушении доверия.