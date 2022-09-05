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5 сентября, 20:26

Мбаппе — о Неймаре: «Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть совсем гладко»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с партнером по команде Неймаром.

«Временами мы производим впечатление лучших друзей, а иногда реже общаемся друг с другом. Такова природа наших отношений.

Однако мы испытываем друг к другу глубокое уважение.

Когда в команде есть два футболиста с сильным характером, все не может быть совсем гладко. Конечно, временами происходят определенные вещи, но это всегда в интересах «ПСЖ» и с уважением друг к другу», — приводит слова Мбаппе Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что у футболистов образовались натянутые отношения после того, как оба игрока претендовали на пробитие пенальти в матче стартового тура нового сезона лиги 1 в игре против «Монпелье» (5:2).

Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
2
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 24-4 16
2
 Марсель 6 5 1 0 13-3 16
3
 Ланс 6 4 2 0 15-7 14
4
 Лион 5 4 1 0 14-4 13
5
 Лорьян 5 3 1 1 8-8 10
6
 Лилль 6 3 1 2 13-13 10
7
 Клермон Фут 6 3 0 3 8-10 9
8
 Монпелье 6 3 0 3 16-12 9
9
 Монако 6 2 2 2 8-11 8
10
 Ренн 6 2 2 2 8-7 8
11
 Труа 6 2 1 3 11-14 7
12
 Осер 6 2 1 3 7-11 7
13
 Нант 6 1 3 2 6-8 6
14
 Реймс 6 1 3 2 10-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 7-11 5
16
 Ницца 6 1 2 3 4-8 5
17
 Брест 6 1 2 3 8-16 5
18
 Страсбур 6 0 4 2 5-7 4
19
 Анже 6 0 2 4 6-17 2
20
 Аяччо 6 0 1 5 3-10 1
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38 тур
11.09 00:00
Аяччо – Ницца
 - : -
11.09 00:00
Анже – Монпелье
 - : -
11.09 00:00
Ланс – Труа
 - : -
11.09 00:00
Лорьян – Нант
 - : -
11.09 00:00
Марсель – Лилль
 - : -
11.09 00:00
Монако – Лион
 - : -
11.09 00:00
ПСЖ – Брест
 - : -
11.09 00:00
Ренн – Осер
 - : -
11.09 00:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
11.09 00:00
Тулуза – Реймс
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 6
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 4 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

 5 1 1
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