Мбаппе: «Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Ты так важен для Франции»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил, почему отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с парижским клубом. 23-летний француз рассказал о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я получу деньги в любом клубе, куда бы ни перешел, — приводит слова Мбаппе The New York Times. — Я буду таким игроком в любой команде. Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом Франции о своей карьере. Это сумасшествие, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для Франции».

В нынешнем сезоне нападающий забил 7 мячей в 5 матчах за парижан. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро.