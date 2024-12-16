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Сегодня, 12:20

Газзаев: «Полностью согласен с признанием Головина лучшим футболистом года»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» отреагировал на признание полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года по версии «СЭ».

«Полностью согласен с признанием Головина лучшим футболистом года в нашей стране. Это заслуженно, потому что мы видим его результаты и игру. Александр показывает стабильную игру уже не один год, демонстрируя свой уровень. Неслучайно «Монако» продлил с ним контракт. На него очень надеются», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Валерий Газзаев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Агент Головина назвал важной оценкой признание полузащитника лучшим футболистом-2024 по версии «СЭ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 4 0 40-12 37
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
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Жонатан Давид

Лилль

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Мэйсон Гринвуд

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Жоау Невеш

ПСЖ

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Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

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И К Ж
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Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
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