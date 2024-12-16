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«ПСЖ» на своем поле победил «Лион», Микаутадзе забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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15 декабря. «ПСЖ» победил «Лион» (3:1).
Фото AFP

«ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Лион» со счетом 3:1.

В составе парижан отличились Усман Дембеле, Витинья и Гонсалу Рамуш. У гостей гол на счету Жоржа Микаутадзе. На 53-й минуте ВАР отменил гол форварда «ПСЖ» Десира Дуэ из-за офсайда.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 25 очками — на пятой строчке.

Франция. Лига 1. 15-й тур
15 дек, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Лион

ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 4 0 40-12 37
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 15 9 3 3 24-12 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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Тулуза – Сент-Этьен
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Осер – Ланс
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Реймс – Монако
 0 : 0
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Монпелье – Ницца
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Брест – Нант
 4 : 1
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 0 : 3
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Ренн – Анже
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ПСЖ – Лион
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

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Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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