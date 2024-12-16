«ПСЖ» на своем поле победил «Лион», Микаутадзе забил гол

«ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграл «Лион» со счетом 3:1.

В составе парижан отличились Усман Дембеле, Витинья и Гонсалу Рамуш. У гостей гол на счету Жоржа Микаутадзе. На 53-й минуте ВАР отменил гол форварда «ПСЖ» Десира Дуэ из-за офсайда.

После этого матча «ПСЖ» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лион» с 25 очками — на пятой строчке.