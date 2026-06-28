«Атлетико» продвинулся в переговорах о переходе хавбека «ПСЖ» Ли Кан Ина

«Атлетико» стал ближе к трансферу полузащитника «ПСЖ» Ли Кан Ина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны продвинулись в переговорах. Сам футболист несколько дней назад согласился на условия личного контракта с мадридцами.

Ли играет за «ПСЖ» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 39 матчах 25-летний корейский полузащитник забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.