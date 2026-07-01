Женезьо возглавил «Марсель»

Брюно Женезьо стал новым главным тренером «Марселя», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 59-летним специалистом не раскрывается. По информации RMC Sport, француз подписал двухлетний контракт с бело-голубыми с опцией продления еще на один год.

В сезоне-2025/26 «Марсель» тренировали Роберто Де Дзерби и Абиб Бейе. Команда заняла 5-е место в чемпионате Франции и получила путевку в Лигу Европы.

Женезьо ранее работал в «Ренне», «Бэйцзин Гоань», «Лионе», «Расинг Безансоне» и «Вильфранше». В 2022 году он был признан лучшим тренером Лиги 1.