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1 июля, 15:26

Женезьо возглавил «Марсель»

Алина Савинова

Брюно Женезьо стал новым главным тренером «Марселя», сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 59-летним специалистом не раскрывается. По информации RMC Sport, француз подписал двухлетний контракт с бело-голубыми с опцией продления еще на один год.

В сезоне-2025/26 «Марсель» тренировали Роберто Де Дзерби и Абиб Бейе. Команда заняла 5-е место в чемпионате Франции и получила путевку в Лигу Европы.

Женезьо ранее работал в «Ренне», «Бэйцзин Гоань», «Лионе», «Расинг Безансоне» и «Вильфранше». В 2022 году он был признан лучшим тренером Лиги 1.

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Футбол
ФК Марсель
Брюно Женезьо
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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