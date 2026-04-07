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7 апреля, 06:36

Яшин вошел в топ-10 футболистов, игравших за один клуб, по версии BBC

Евгений Козинов
Корреспондент
Лев Яшин.
Фото Игорь Уткин, «СЭ»

Издание BBC составило «Рейтинг величайших футболистов, которые провели всю свою карьеру в одном клубе».

Бывший вратарь московского «Динамо» Лев Яшин занял в этом рейтинге 9-е место. Помимо него отмечены Игорь Акинфеев из ЦСКА и Рожерио Сени из «Сан-Паулу».

«Следует упомянуть Льва Яшина — вратаря, обладателя «Золотого мяча», который провел всю свою карьеру с 1950 по 1970 год в московском «Динамо» (он также играл за этот клуб в хоккей). Яшин, занимающий девятое место, также является единственным вратарем в этом списке, хотя почетного упоминания заслуживают 39-летний Игорь Акинфеев, проводящий свой 23-й сезон в ЦСКА, и бразилец Рожерио Сени, сыгравший более 1000 матчей за «Сан-Паулу» и забивший 129 голов», — говорится в статье.

Первое место в этом рейтинге у экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти, который играл за римский клуб с 16 до 40 лет.

Топ-10 преданных игроков

1. Франческо Тотти («Рома»)

2. Паоло Мальдини («Милан»)

3. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

4. Тони Адамс («Арсенал»)

5. Карлес Пуйоль («Барселона»)

6. Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

7. Мэттью ле Тиссье («Саутгемптон»)

8. Джузеппе Бергоми («Интер»)

9. Лев Яшин («Динамо»)

10. Иньяки Уильямс («Атлетик»)

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Игорь Акинфеев
Карлес Пуйоль
Лев Яшин
Паоло Мальдини
Райан Гиггз
Тони Адамс
Франческо Тотти
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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