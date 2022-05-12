Почетный президент РФС назвал Черчесова золотым фондом российского тренерского цеха

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на золотой дубль Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Однозначно, мы должны гордиться его достижениями, — сказал Колосков «СЭ». — Черчесов — успешный тренер. Выигрывал трофеи в Польше, оставил заметный след в российском футболе. Он золотой фонд российского тренерского цеха. Возвращение в Россию? Во-первых, востребован ли он? Пока только разговоры, никакой конкретики. А во-вторых, захочет ли он сам вернуться. Судя по всему, работать ему там непросто. Обстановка вокруг наших людей очень напряженная. Страсти кипят, много недоброжелателей и русофобов. Конечно, ему было бы комфортнее работать в России. Но для этого должны совпасть интересы клуба и самого тренера. Бесспорно, он один из лучших тренеров в России на данный момент».

«Ференцварош» обыграл «Пакс» в финале Кубка Венгрии — 3:0.

Станислав Черчесов выиграл второй титул в качестве главного тренера «Ференцвароша»: 24 апреля клуб досрочно оформил победу в чемпионате Венгрии. Российский специалист возглавляет команду с декабря 2021 года.