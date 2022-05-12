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Гус Хиддинк поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в «Ференцвароше»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в «Ференцвароше».

«Поздравляю Черчесова с очередным титулом! Он проделал колоссальную работу что в Венгрии, что в моей любимой России!» — приводит «Чемпионат» слова Хиддинка.

Вчера, 11 мая «Ференцварош» под руководством Черчесова обыграл «Пакс» (3:0) в финале Кубка Венгрии. Ранее, 24 апреля команда российского специалиста досрочно стала чемпионом Венгрии.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. До этого он работал со сборной России с августа 2016 года по июль 2021 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692727-gus-hiddink-pozdravil-cherchesova-s-zolotym-dublem-v-ferencvaroshe.html
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Гус Хиддинк
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