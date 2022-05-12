Гус Хиддинк поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в «Ференцвароше».

«Поздравляю Черчесова с очередным титулом! Он проделал колоссальную работу что в Венгрии, что в моей любимой России!» — приводит «Чемпионат» слова Хиддинка.

Вчера, 11 мая «Ференцварош» под руководством Черчесова обыграл «Пакс» (3:0) в финале Кубка Венгрии. Ранее, 24 апреля команда российского специалиста досрочно стала чемпионом Венгрии.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. До этого он работал со сборной России с августа 2016 года по июль 2021 года.