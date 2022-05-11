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Сегодня, 22:52

«Аякс» досрочно стал чемпионом Нидерландов. Амстердамцы завоевали рекордный 36-й титул

«Аякс» стал чемпионом Нидерландов за один тур до конца
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«Аякс» разгромил «Херенвен» (5:0) в 33-м туре чемпионата Нидерландов и за один тур до конца стал победителем эредивизии сезона-2021/22.

Для амстердамцев это второй титул подряд и 36-й в истории, что является рекордом. На втором месте «ПСВ» с 24 титулами.

В текущем сезоне подопечные Эрика тен Хага набрали 82 очка очка, у «ПСВ», который обеспечил себе серебряные медали — 78 очков. Бронзовые медали завоевал «Фейеноорд» (71 очко).

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