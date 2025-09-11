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11 сентября 2025, 12:37

Полузащитник «МЛ Витебск» Абдуллахи об игре с Кокориным: «Очень скромный парень и отличный футболист»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «МЛ Витебск» Оде Абдуллахи в разговоре с «СЭ» рассказал об игре с нападающим «Ариса» Александром Кокориным.

20-летний нигериец выступает за белорусскую команду на правах аренды из «Ариса».

«Очень хороший парень и отличный футболист. Он играет на приличном уровне. В России Кокорин считается скандальной персоной? Когда я был в «Арисе», он показался мне очень скромным человеком», — сказал Абдуллахи «СЭ».

Контракт Абдуллахи с «Арисом» действует до 2027 года.

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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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