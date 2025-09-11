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11 сентября 2025, 06:45

Шакири назвал лучшего одноклубника в своей карьере

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Базеля» Джердан Шакири считает Франка Рибери лучшим человеком в футболе. Они вместе играли за «Баварию».

«Сложно назвать кого-то одного. Я играл со многими сильными, разносторонними, несравненными игроками. Но если бы пришлось выбрать одного, я бы назвал Рибери. Он впечатлил меня с первой тренировки. Вне поля он был спокоен и улыбался, но на поле он был настоящей фурией. А какой у него был дриблинг, какое мастерство! Франк — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал в футболе», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Шакири.

33-летний швейцарец выступал за «Интер», «Баварию», «Ливерпуль», «Стоук Сити», «Лион» и «Чикаго» Файр».

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Джердан Шакири
Франк Рибери
Футбол
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