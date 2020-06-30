Митрюшкин покинул «Сьон»

Российский голкипер Антон Митрюшкин стал свободным агентом. Он покинул «Сьон», за который выступал с 2016 года, сообщается на официальном сайте клуба.

— Мне грустно покидать Сьон, — отметил Митрюшкин. — Именно здесь родился мой первый ребенок несколько недель назад, я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня были хорошие отношения с болельщиками. Останутся только положительные воспоминания о «Сьоне».

Пока не знаю, что дальше, если говорить искренне. У меня есть несколько вариантов, но еще ничего не решил. Не сомневаюсь, что буду возвращаться в Вале как можно чаще ради простого визита. «Сьон» — мой первый клуб за пределами России, он всегда будет занимать особенное место в моем сердце.

24-летний воспитанник «Спартака» провел за «Сьон» 76 матчей.