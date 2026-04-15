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15 апреля, 17:34

Промоутерская компания подала иск к Месси за неучастие в матче

Анастасия Пилипенко

Американская промоутерская компания VID подала иск в суд Южной Флориды к нападающему Лионелю Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Компания обвиняет их в мошенничестве и нарушении контракта при организации товарищеских матчей, сообщает TMZ Sports.

По данным источника, компания заплатила AFA 7 миллионов долларов за эксклюзивные права на проведение двух товарищеских игр сборной Аргентины в США — против команд Венесуэлы (1:0, 11 октября) и Пуэрто-Рико (6:0, 15 октября). Месси пропустил первый матч, а во втором отыграл все 90 минут.

По условиям контракта Месси должен был играть не менее 30 минут в каждом матче при отсутствии травмы. Как утверждает VID, футболист пропустил игру с Венесуэлой и наблюдал за ней из VIP-ложи, при этом на следующий день он вышел в составе «Интер Майами» и отметился дублем и голевой передачей.

AFA пообещала промоутерской компании возместить убытки путем проведения товарищеских матчей против сборной Китая в 2026 году, но сделки не произошло. Точная сумма иска не указывается, но, по данным VID, она потеряла несколько миллионов долларов.

38-летний Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Он выступал за «ПСЖ» и «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

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