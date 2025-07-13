Источник: Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать наставником национальной команды Узбекистана, сообщает Championat.Asia.

Футбольная ассоциация Узбекистана уже ведет переговоры с немецким специалистом. Если Лев примет предложение, то нынешний главный тренер Тимур Кападзе может войти в его штаб.

Сборная Узбекистана впервые в истории попала в финальную часть чемпионата мира и выступит на ЧМ-2026.

Лев тренировал немецкую сборную с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году и выиграла Кубок конфедераций в 2017 году. После 2021 года Лев не занимал должности главного тренера ни в одной команде.