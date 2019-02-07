Брат Нобоа помог "Дельфину" сыграть вничью с "Каракасом"

"Дельфин" сыграл вничью с "Каракасом" в первом матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (1:1). В составе эквадорской команды 59 минут сыграл младший брат полузащитника "Зенита" Кристиана Нобоа Давид.

В других встречах "Барселона Гуаякиль" обыграла "Дефенсор "Спортинг" (2:1), "Палестино" и "Индепендьенте" сыграли вничью (1:1), а "Тальерес" переиграл "Сан-Паулу" (2:0).

Кубок Либертадорес

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) - "Барселона Гуаякиль" (Эквадор) - 1:2 (0:0)

Голы: Эстерилья, 67 (0:1). Наварро, 80 (1:1). Арреага, 90+4 (1:2).

Монтевидео. Стадион "Луис Франсини".



"Дельфин" (Эквадор) - "Каракас" (Венесуэла) - 1:1 (1:1)

Голы: Гарсес, 20 - с пенальти (1:0). Аньор, 34 (1:1).

Манта. Стадион "Хокай".



"Палестино" (Чили) - "Индепендьенте М" (Колумбия) - 1:1 (0:0)

Голы: Кано, 60 (0:1). Фернандес, 64 (1:1).

Сантьяго. Стадион "Сан Карлос де Апокиндо".



"Тальерес" (Аргентина) - "Сан-Паулу" (Бразилия) - 2:0 (0:0)

Голы: Рамирес, 58 (1:0). Покеттино, 87 (2:0).

Предупреждение: Худсон, 62.

Удаление: Худсон (С), 81.

Кордоба. Стадион "Эстадио Марио Альберто Кемпес".