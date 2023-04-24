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Сегодня, 23:07

«Аль-Наср» Роналду в большинстве проиграл «Аль-Вехде» и вылетел из Кубка Короля Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду в матче с «Аль-Вехдой».
Фото ФК «Аль-Наср».

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Вехде» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии — 0:1.

Единственный гол на 23-й минуте забил форвард «Аль-Вехды» Жан-Давид Бугель. С 53-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Абдуллы Аль-Хафита, но сумела удержать победу и выйти в финал Кубка, где сыграет с «Аль-Хилялем».

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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