«Аль-Наср» Роналду в большинстве проиграл «Аль-Вехде» и вылетел из Кубка Короля Саудовской Аравии

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Вехде» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии — 0:1.

Единственный гол на 23-й минуте забил форвард «Аль-Вехды» Жан-Давид Бугель. С 53-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Абдуллы Аль-Хафита, но сумела удержать победу и выйти в финал Кубка, где сыграет с «Аль-Хилялем».

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.