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Жиго: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!»

9 декабря, 23:55
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал победу над «Легией» (1:0).

«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперед Спартак», — сказал футболист.

Красно-белые благодаря победе заняли первое место в группе (10 очков) и вышли в 1/8 турнира.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте матча.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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