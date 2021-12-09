Жиго: «Могу сказать только одно: спасибо Селихову!»
9 декабря, 23:55
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал победу над «Легией» (1:0).
«Могу сказать только одно: спасибо Селихову! Всех с победой. Вперед Спартак», — сказал футболист.
Красно-белые благодаря победе заняли первое место в группе (10 очков) и вышли в 1/8 турнира.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте матча.
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