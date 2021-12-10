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Рианчо поздравил футболистов «Спартака» и Виторию с выходом в плей-офф Лиги Европы

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы.

«Выйти с первого места в такой группе — большое достижение для «Спартака», — сказал Пресняков «СЭ». — Поздравляю команду и тренера! Удача появляется, когда работаешь, уверен, что красно-белые и Витория приложили немало усилий, чтобы добиться этой такого результата. Поздравляю!».

Благодаря победе над командой из Варшавы «Спартак» с 10 очками вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»