Консул РФ в Неаполе: «Матч «Спартак» — «Наполи» посетят лишь те, кто проживает в России»
Консул Российской Федерации в Неаполе Винценко Скьяво рассказал, кто сможет посетить матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».
«В России пандемия проходит не так, как в Европе, — приводит слова Скьяво Ilnapolionline. — В Москве большие трудности, но, тем не менее, они намерены продолжать свою профессиональную спортивную деятельность, а также соблюдать обязательства, взятые на себя на международном уровне».
По словам консула, увидеть встречу смогут только те, кто проживает в России.
«Матч «Спартак» — «Наполи» посетят лишь те, кто проживает в России. Не знаю, смогут ли остальные получить визы. Будет строгий и правильный контроль. УЕФА уже выразил свое мнение по поводу проведения этой встречи. Болельщики должны быть защищены, спортивные радости должны быть безмятежными. Что касается коронавируса в России, здесь стремятся защитить свою повседневную жизнь, экономику. Люди защищены, с точки зрения экономики все работает, как и в Европе», — сказал он.
Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой.
Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.ilnapolionline.com/2021/11/20/vincenzo-schiavo-console-russo-a-napoli-spartak-napoli-solo-per-i-residenti-in-russia/
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