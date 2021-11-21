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Консул РФ в Неаполе: «Матч «Спартак» — «Наполи» посетят лишь те, кто проживает в России»

Консул РФ в Неаполе рассказал, кто сможет посетить матч «Спартак» — «Наполи»
13:39
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Консул Российской Федерации в Неаполе Винценко Скьяво рассказал, кто сможет посетить матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи».

«В России пандемия проходит не так, как в Европе, — приводит слова Скьяво Ilnapolionline. — В Москве большие трудности, но, тем не менее, они намерены продолжать свою профессиональную спортивную деятельность, а также соблюдать обязательства, взятые на себя на международном уровне».

По словам консула, увидеть встречу смогут только те, кто проживает в России.

«Матч «Спартак» — «Наполи» посетят лишь те, кто проживает в России. Не знаю, смогут ли остальные получить визы. Будет строгий и правильный контроль. УЕФА уже выразил свое мнение по поводу проведения этой встречи. Болельщики должны быть защищены, спортивные радости должны быть безмятежными. Что касается коронавируса в России, здесь стремятся защитить свою повседневную жизнь, экономику. Люди защищены, с точки зрения экономики все работает, как и в Европе», — сказал он.

24.11.2021 | Спартак - Наполи

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что «Наполи» решил не проводить предматчевые мероприятия в Москве перед игрой.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.ilnapolionline.com/2021/11/20/vincenzo-schiavo-console-russo-a-napoli-spartak-napoli-solo-per-i-residenti-in-russia/

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Карен Саркисян все материалы автора

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